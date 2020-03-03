الليلة .. قمة مبكرة بين ليفربول وتشيلسي في كأس انكلترا

2020/03/03 | 18:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةيتطلع ليفربول لوضع خيبة تعرضه للخسارة الأولى في الدوري الإنكليزي هذا الموسم خلفه وإبقاء آماله حية في تحقيق الثلاثية التاريخية (الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا) من بوابة كأس إنكلترا، إلا أنه سيصطدم بعقبة مضيفه تشيلسي، عندما يلتقيان في الدور الخامس، مساء اليوم الثلاثاء ، على ملعب "ستامفورد بريدج" في العاصمة لندن.ومني ليفربول السبت بهزيمته الأولى في الدوري المحلي هذا الموسم والأولى بعد 44 مباراة، عندما سقط بطريقة مفاجئة بثلاثية نظيفة امام مضيفه واتفورد الذي يصارع للبقاء في دوري الاضواء، حيث كانت الخسارة الاولى لرجال المدرب الالماني يورغن كلوب في الـ "بريمير ليغ" منذ كانون الثاني 2019، فيما يدخل تشيلسي الى المواجهة بعد تعادل مخيب مع بورنموث.الا انه من غير المتوقع أن تؤثر هذه الهزيمة على مسعى بطل أوروبا للقبه المحلي الاول منذ 30 عاما، فهو لا يزال يبتعد بفارق 22 نقطة في الصدارة عن مانشستر سيتي الثاني، ورغم أن آماله تبددت في إمكانية تحقيق لقب الـ "بريمير ليغ" من دون أي هزيمة أسوة بأرسنال عام 2004 ورفع الكأس الذهبية، الا ان حلم تحقيق الثلاثية لا يزال قائماً.ويتشارك ليفربول وتشيلسي 15 لقباً في المسابقة الاقدم في عالم كرة القدم، إذ حقق النادي اللندني لقبها في ثماني مناسبات آخرها عام 2018 مقابل 7 لليفربول آخرها عام 2006.

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