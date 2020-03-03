بروفيسورة تحذر:

2020/03/03 | 18:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادحذرت البروفيسورة، رغد السهيل، اليوم الثلاثاء، الشباب العراقي من مخاطر النركيلة، مؤكدة انها بؤرة للمايكروبات.وكتبت السهيل على صفحتها في موقع "فيسبوك" تابعته "كلكامش برس" قائلة "النركيلة يا شباب وشابات بؤرة للميكروبات احذروا منها ممنوعة منعا باتا حاليا، حتى لو كنت تدخنها في بيتك خطأ"، مؤكدة "السيجارة أرحم".

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