اربيل تنفي تسجيل اصابة بفيروس كورونا

2020/03/03 | 18:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفت مديرية الصحة في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الثلاثاء الانباء التي تتحدث عن تسجيل اصابة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان اليوم ان عددا من الحسابات والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبرا لا اساس له يزعم تسجيل اصابات بفيروس كورونا في اربيل ، موضحة ان هذا الخبر بعيدا عن الصحة.

واشارت المديرية الى انه في حال تسجيل اية حالة اصابة فسنعلن عنها رسميا، مؤكدة انها ستسلك السبل القانونية تجاه الاشخاص الذين يروجون للأخبار التي لا اساس لها ويبثون الرعب في نفوس الناس.

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