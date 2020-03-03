هل انتهى العام الدراسي في العراق؟ التربية والتعليم تجيبان رسمياً

2020/03/03 | 18:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفت وزارتا التربية والتعليم العالي يوم الثلاثاء صحة مزاعم تفيد بصدور قرار من مجلس الوزراء أنهى بموجبه العام الدراسي الحالي للمراحل غير المُنتهية.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت، الثلاثاء، مزاعم نسبتها إلى مصادر مجهولة، تفيد باتخاذ مجلس الوزراء وبالتنسيق مع وزارتي التربية التعليم قراراً بإنهاء العام الدراسي الحالي للمراحل غير المنتهية واعتباره سنة عبور.

وقال المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق للوكالة الرسمية، إن "ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عار عن الصحة".

وأضاف أن "وزارة التربية مستمرة في الدوام الرسمي للمدارس، لكن حدث تأجيل للامتحانات التمهيدية الخارجية وتمديد العطلة الربيعية وإيقاف المدارس في المحافظات المنتظمة استناداً إلى توجيهات خلية الازمة".

وأشار فاروق إلى أن "الخلية قررت أن يكون الدوام فـي المدارس بنسبة 50 بالمئة لمنع التجمعات"، داعياً وسائل الاعلام الى "توخي الدقة في نقل الاخبار والاعتماد على المصادر الرسمية".

من جانبه اكد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدنان العربي، إن "الاخبار المتداولة بشان إنهاء العام الدراسي الحالي للمراحل غير المُنتهية عار عن الصحة".

يشار إلى أن خلية الازمة قررت تعطيل الدوام الرسمي في جميع المدراس والجامعات والمؤسسات التربوية لمدة عشرة أيام بدءاً من 27 شباط فبراير الماضي، تحسبا من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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