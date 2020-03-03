حسن الكعبي يرد على المطالبات بترشيحه لمنصب رئيس الوزراء

2020/03/03 | 18:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب ستار العتابي عن تحالف سائرون، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء (3 اذار 2020)، حقيقة الانباء التي تتحدث عن تبني تحالفه ترشيح النائب الأول لرئيس مجلس النواب والقيادي في التحالف، حسن الكعبي،

بغداد اليوم - كردستان

أعلنت وزارة صحة اقليم كردستان، الثلاثاء، حجر أكثر من 180 اجنبياً للتأكد من عدم اصابتهم بـ ’’كورونا’’.

وقال وزير الصحة في اقليم كردستان سامان البرزنجي، في مؤتمر صحفي، إنه "تم حجر

بغداد اليوم - بغداد

دعا تحالف "الوطن أولا" برئاسة النائب مثنى السامرائي ، الثلاثاء 3 اذار 2020، لعقد مؤتمر وطني واسع والاتفاق على وضع خارطة طريق تخرج البلاد من أزمتها.

وقال التحالف في بيان له إن "العملية السياسية تمر في أسوء

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