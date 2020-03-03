امانة مجلس الوزراء تستضيف لجنة الأمر الديواني الخاص بمواجهة كورونا بمشاركة هيأة المنافذ الحدودية

2020/03/03 | 18:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

استضافت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الثلاثاء (3 اذار 2020)، لجنة الامر الديواني المرقم (55) الخاصة (بفايروس كورونا) المستجد بمشاركة هيأة المنافذ الحدودية.

وقال اعلام هيأة المنافذ الحدودية، في بيان، إن "امانة مجلس الوزراء عقدت اجتماعا موسعا لمديري الهيئات والتشكيلات الإعلامية في المؤسسات الحكومية بمشاركة رئيس هيأة المنافذ الحدودية، وذلك من أجل متابعة آخر المستجدات والتطورات المتعلقة لمنع انتشار فايروس كورونا وإمكانية الوقاية منه، ودعم إجراءات وزارة الصحة، وأساليب التوعية من خلال توحيد الجهود".

وقدم رئيس هيأة المنافذ عمر الوائلي، وفقا للبيان، "تقريرا مفصلا عن عمل المنافذ الحدودية ودورها الفعال في المرحلة الراهنة من خلال استنفار كافة كوادرها البشرية والفنية في مكافحة هذا الوباء المستجد"، مؤكداً على "تقديم العديد من المقترحات تمثلت بإعطاء سقف زمني للوافدين العراقيين القادمين من ايران".

وشدد على "ضرورة السيطرة على عملية التبادل التجاري اذا كانت هنالك خطورة في دخول البضائع"، مضيفاً أنه "سوف يتم إيقاف عمل المنفذ الحدودي في حال عدم وجود إجراءات كاملة ودقيقة في مكافحة هذا الفيروس".

وأشار بيان الهيأة الى أنه على اثر ما تقدم به، رئيس الهيأة، "تقرر تشكيل لجنة برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء وستعقد اجتماعها يوم غد للخروج بتوصيات ملزمة تكون دليل عمل لكافة المنافذ الحدودية هدفها هو حماية ابناء هذا البلد من هذا الوباء المستجد، وسوف يتم وضع اليات عمل واجراءات صارمة لمنع دخول وانتشار هذا الفيروس".وأضاف، أنه "جاء في التوصيات قيام أمانة بغداد والجهات ذات العلاقة بالتنسيق بينهم وبين وزارة الصحة والبيئة لتوفير مواد التعقيم والتعفير لتعقيم المناطق العامة، الى جانب التنسيق مع منظمات المجتمع المدني لدعم الإجراءات الوقائية".

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