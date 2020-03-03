تقرير “يدين” برشلونة بشأن تعرض اللاعب ديمبلي لاصابات مكررة!

2020/03/03 | 18:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة فجرت صحيفة ليكيب الفرنسية مفاجأة قوية حيث وضعت نادي برشلونة الإسباني داخل قفص الاتهام في إصابات نجمه عثمان ديمبيلي المتتالية خلال الأعوام الأخيرة وأكدت أن نمط حياة اللاعب ليس السبب الرئيسي في ذلك.وفقد نادي برشلونة خدمات ديمبيلي لمدة ستة أشهر بسبب إجراء جراحة في العضلات مؤخراً وأصبح مشاركة اللاعب ببطولة […]

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