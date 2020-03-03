العتبة العلوية تعلن توفر وظائف بقسم المراقبة والاتصالات

2020/03/03 | 18:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء أعلنت الأمانة العامة للعتبة العلوية، الثلاثاء، توفر عدد من الوظائف بصفة أجير يومي، للعمل في قسم المراقبة والاتصالات.وذكرت الأمانة في بيان تلقت”العهد نيوز” ، نسخة منه، أن “الوظائف المطلوبة هي : 1- أُجير في شعبة البيانات / العدد (2) على ان يتوفر فيه ما يلي : أ‌- مهندس اتصالات حاصل على […]

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