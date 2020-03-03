دائرة صحة المثنى تعلن سلامة الشخص المشتبه لإصابته بكورونا

2020/03/03 | 18:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- المثنى أعلنت دائرة صحة المثنى اليوم الثلاثاء، ان الفحوصات المختبرية اثبتت سلامة الشخص الذي يسكن قضاء الرميثة المشتبه بإصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد إجراء الفحوصات في مختبر الصحة العامة في بغداد.وذكرت الدائرة في بيان تلقت “العهد نيوز” ، نسخة منه، ان “الفحوصات المختبرية اثببت عدم إصابة الشخص المذكور بفيروس كورونا”.واشارت الى […]

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