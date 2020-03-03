2020/03/03 | 18:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللامجدي في سردية البحث – جاسم مراد لم يعد ممكناً البحث ، عن حلول منطقية عقلانية لازمة دولة منهكة ، في ظل الوضع الراهن ، فالكيانات والكتل استمرأت وصفة الاحتلال في توزيع السلطة ، ووجدت في السلطة ضالتها لانهاك الدولة ومؤسساتها ، فصار العراق موزعاً بين الطوائف والعرقيات ، تحت مسميات متعددة مصنوعة لهذا الغرض […]

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