2020/03/03 | 18:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنحدر الخطير – حسين الصدر -1- لا أدري لماذا انحدر بعض السياسيين المحترفين الى أبشع الانحدارات الأخلاقية بحيث بدأت مصانع الكيد والحيلة والأباطيل والأضاليل بالعمل عنده ليلَ نهار دون ملل أو كلل لاسقاط غريمه الذي لا يُعدّ غريما له طبقاً للمعادلات المعروفة ..!!-2- والأبشع مِنْ ذلكَ انَّ مساعيه المحمومة لا تستهدف الا الوقعية والاضرار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنحدر الخطير – حسين الصدر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنحدر الخطير – حسين الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).