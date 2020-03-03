2020/03/03 | 18:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرشاك وعبوّش وألدورادو وأشهرهم الأهلي عشرة مصورين ببغداد فقط بداية ثلاثينات القرن العشرين – طارق حرب في الدليل الرسمي للمملكة العراقية يذكر ان عدد محال التصوير في بغداد عشرة فقط هي آرشاك وألدورادو وجعفر الحسيني والصباح وعبد الرحمن عارف بحسب الدليل الرسمي للمحكمة العراقية لسنة 1996 وعبوش وشريكه ومحمد نورسي في شارع الرشيد وبيزنجير وتاوبر […]

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