المنافذ الحدودية تقدم مقترحات للحدِّ من انتشار فيروس كورونا

2020/03/03 | 18:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الثلاثاء، اجتماعاً بحضور لجنة الامر الديوانية ورئيس هيأة المنافذ الحدودية، لمناقشة جهود مكافحة فيروس كورون.

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