بدء جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن أحداث العراق (محدث)

2020/03/03 | 18:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد بلاسخارت : لايمكن القبول بقتل وترهيب العراقيين بلاسخارت: الصورة الامنية معقدة وولاءات الكيانات المسلحة غير واضحة بلاسخارت : الجماعات المسلحة تشيع الفوضى بالعراق بلاسخارت: محاربة الفساد مسألة اساسية لتحسين الاقتصاد يتبع..

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