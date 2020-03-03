عبد السلام الزغيبي - حارس المدينة المتعبة وميلاد صوت شعري جديد

2020/03/03 | 18:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_السلام_الزغيبي بينما كنت موجودا في معرض القاهرة للكتاب اتصل بي صديقي ورفيق المدرسة " محمود الفلاح" على الفيس بوك وطلب مني بعد التحايا والسلام، أن أقتني نسخة من ديوان شعر أصدره إبنه "حمزة الفلاح" وقال لي: يهمني رأيك فيه..كانت مناسبة سعيدة بالنسبة لي ومفأجاة في نفس الوقت، لم أكن أعرف أن لديه أبن كبر وصار شاعرا، فقد غادرت البلاد منذ سنوات طويلة.المهم أتجهت الى جناح دار نشر" المكتبة العربية للنشر والتوزيع......

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