فريد العليبي - تونس : حكومة الوضوح وإعادة الثقة .

2020/03/03 | 18:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فريد_العليبي .قدم الياس الفخفاخ، حكومته الجديدة خلال جلسة منح الثقة المنعقدة يوم الأربعاء 26 فيفري 2020 في قصر باردو، باعتبارها " حكومة منسجمة، تشبه التونسيين والتونسيات الذين يرون أنفسهم فيها، وأنها ستكون في خدمة البلاد ولا تخدم مصالحها الخاصة، وستبذل أقصى جهودها لتحقيق الإصلاح المنشود".وسماها "حكومة الوضوح وإعادة الثقة" ، بما يعني تأكيد التطابق بينها وبين الشعب ، فهي مرآة عاكسة لآماله ......

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