#فريد العليبي - تونس : حكومة الوضوح وإعادة الثقة .


#فريد العليبي - تونس : حكومة الوضوح وإعادة الثقة .
2020/03/03 | 18:20 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #فريد_العليبي .

قدم الياس الفخفاخ، حكومته الجديدة خلال جلسة منح الثقة المنعقدة يوم الأربعاء 26 فيفري 2020 في قصر باردو، باعتبارها " حكومة منسجمة، تشبه التونسيين والتونسيات الذين يرون أنفسهم فيها، وأنها ستكون في خدمة البلاد ولا تخدم مصالحها الخاصة، وستبذل أقصى جهودها لتحقيق الإصلاح المنشود".

وسماها "حكومة الوضوح وإعادة الثقة" ، بما يعني تأكيد التطابق بينها وبين الشعب ، فهي مرآة عاكسة لآماله ......

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