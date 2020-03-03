2020/03/03 | 18:20 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #فريد_العليبي .
قدم الياس الفخفاخ، حكومته الجديدة خلال جلسة منح الثقة المنعقدة يوم الأربعاء 26 فيفري 2020 في قصر باردو، باعتبارها " حكومة منسجمة، تشبه التونسيين والتونسيات الذين يرون أنفسهم فيها، وأنها ستكون في خدمة البلاد ولا تخدم مصالحها الخاصة، وستبذل أقصى جهودها لتحقيق الإصلاح المنشود".
وسماها "حكومة الوضوح وإعادة الثقة" ، بما يعني تأكيد التطابق بينها وبين الشعب ، فهي مرآة عاكسة لآماله ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فريد العليبي - تونس : حكومة الوضوح وإعادة الثقة .) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
قدم الياس الفخفاخ، حكومته الجديدة خلال جلسة منح الثقة المنعقدة يوم الأربعاء 26 فيفري 2020 في قصر باردو، باعتبارها " حكومة منسجمة، تشبه التونسيين والتونسيات الذين يرون أنفسهم فيها، وأنها ستكون في خدمة البلاد ولا تخدم مصالحها الخاصة، وستبذل أقصى جهودها لتحقيق الإصلاح المنشود".
وسماها "حكومة الوضوح وإعادة الثقة" ، بما يعني تأكيد التطابق بينها وبين الشعب ، فهي مرآة عاكسة لآماله ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فريد العليبي - تونس : حكومة الوضوح وإعادة الثقة .) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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