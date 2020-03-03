المنافذ الحدودية العراقية تهدد بغلق المعابر مع إيران

2020/03/03 | 18:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ هدد رئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، يوم الثلاثاء، بغلق المعابر الحدودية مع إيران في حال عدم اتخاذ الإجراءات الصحية المطلوبة بمواجهة كورونا بشأن عملية التجاري.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لشفق نيوز، أن "الامانة العامة لمجلس الوزراء استضافت لجنة الأمر الديواني المرقم (55) الخاصة (بفايروس كورونا) المستجد، حيث عقد اجتماعاً موسعا لمديري الهيئات والتشكيلات الإعلامية في المؤسسات الحكومية بمشاركة رئيس هيأة المنافذ الحدودية، وذلك من أجل متابعة آخر المستجدات والتطورات المتعلقة لمنع انتشار الفايروس وإمكانية الوقاية منه، ودعم إجراءات وزارة الصحة، وأساليب التوعية من خلال توحيد الجهود".

وأوضح البيان ان "رئيس هيأة المنافذ عمر الوائلي قدم تقريرا مفصلا عن عمل المنافذ الحدودية ودورها الفعال في المرحلة الراهنة من خلال استنفار كافة كوادرها البشرية والفنية في مكافحة هذا الوباء المستجد، مؤكدا على تقديم العديد من المقترحات تمثلت بإعطاء سقف زمني للوافدين العراقيين القادمين من ايران".

ونقل البيان عن الوائلي تشديده على "ضرورة السيطرة على عملية التبادل التجاري إذا كانت هنالك خطورة في دخول البضائع"، مضيفاً بأنه "سوف يتم إيقاف عمل المنفذ الحدودي في حال عدم وجود إجراءات كاملة ودقيقة في مكافحة هذا الفيروس".

ولفت البيان إلى أنه "تم تشكيل لجنة برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء وستعقد اجتماعها يوم غد للخروج بتوصيات ملزمة تكون دليل عمل لكافة المنافذ الحدودية هدفها هو حماية ابناء هذا البلد من هذا الوباء المستجد، وسوف يتم وضع آليات عمل وإجراءات صارمة لمنع دخول وانتشار هذا الفيروس".

وتابع البيان أنه "جاء في التوصيات قيام أمانة بغداد والجهات ذات العلاقة بالتنسيق بينهم وبين وزارة الصحة والبيئة لتوفير مواد التعقيم والتعفير لتعقيم المناطق العامة، الى جانب التنسيق مع منظمات المجتمع المدني لدعم الإجراءات الوقائية".

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي الفيروس بعد تسجيل 27 إصابة مؤكدة بكورونا منذ ظهور أول حالة في 24 شباط/فبراير الماضي، وهي لأشخاص قدموا جميعاً من إيران.

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