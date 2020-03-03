حسن الكعبي يوضح بشأن ترشحه لمنصب رئيس الوزراء

2020/03/03 | 18:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أصدر حسن الكعبي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن ترشيحه لمنصب رئاسة الوزراء .وقال الكعبي في البيان الذي تلقته “العهد نيوز”، “تداولت بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة، لاهلنا واخوتنا و محبينا بخصوص مطلبهم بترشيحنا لمنصب رئاسة الوزراء “.وأضاف “ونحن اذ نشكرهم ونقدر عاليا مشاعرهم النبيلة وثقتهم […]

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