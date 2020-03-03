“فضيحة” في تعاقدات الوقف الشيعي.. هذه الشركة بطلة الاستثمار “المريب”

2020/03/03 | 18:25 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



كشف النائب حسين العقابي، الثلاثاء، عن ما أسماها “فضيحة” تتعلق بتعاقدات ديوان الوقف الشيعي...

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