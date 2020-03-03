بعد تفشي فيروس كورونا على أراضيها: إيران تشكل تهديداً عالمياً

2020/03/03 | 18:29 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صحيفة “نيويورك تايمز الأمريكية، تقريراً شاملاً عن انتشار فيروس كورونا في الشرق الأوسط، انطلاقاً من إيران.ومدى التهديد العالمي الذي يشكله، في ظل ضعف الأنطمة الصحية، وتصاعد الاضطرابات السياسية،

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