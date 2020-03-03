مقتل فلاح بانفجار عبوة ناسفة داخل بستان شمال شرقي بعقوبة

2020/03/03 | 18:31 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى/ الغد برس:

افاد مصدر امني في ديالى، اليوم الثلاثاء، بان فلاحا قتل بانفجار عبوة ناسفة شنال شرقي بعقوبة.

وقال المصدر لـطالغد برس" إن "فلاحا قتل بانفجار عبوة ناسفة في اطراف ناحية العبارة شمال شرقي بعقوبة".

واضاف انه "تم نقل الجثة للطب العدلي وفتح تحقيق بالحادثة".

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