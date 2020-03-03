المسعودي: فشل البرلمان بمنح الثقة للحكومة يؤدي لحله

2020/03/03 | 18:31 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد النائب عن سائرون، رياض المسعودي، اليوم الثلاثاء، انه بحال فشل المجلس بالتصويت المرة المقبلة على الكابينة الحكومية سيتم حله وإجراء انتخابات مبكرة.وقال المسعودي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "الدستور منح رئـيـس الجمهورية مهلة 15 يوماً للتكليف بعد فـشـل عرض الحكومة السابقة على مجلس النواب".وأضاف أنه "في حال عدم التصويت المرة المقبلة على الكابينة الحكومية، سيتم حـل مجلس الـنواب وإجراء انتخابات مبكرة، لتكون هذه الخطوة كآخر فرصة للبرلمان الحالي".وتابع أن "هذا الأمر سيؤدي الى وصول العملية السياسية لنفق مسدود يتضمن تعطيل البرلمان والـدولة، لأن الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال"، مشيرا إلى أن "الظرف الـحـالـي لا يـسـمـح بـإطـالـة أمــد الأزمــة وإبقاء البلد من دون حكومة".

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