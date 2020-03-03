بلاسخارت: يجب الاعتراف بانتهاكات حقوق الانسان التي يتعرض لها العراقيون

2020/03/03 | 18:31 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جانين هينيس بلاسخارت المصالح الحزبية الخاصة تعيق نجاح العملية السياسية في العراق، داعية الى الاعتراف بانتهاك حقوق الانسان الذي يتعرض له العراقيون.وذكرت في كلمة بمجلس الامن ان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لم ينجح بالحصول على ثقة الكتل السياسية، مضيفة ان داعش يحاول التصعيد في العراق.

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