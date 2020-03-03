2020/03/03 | 18:31 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | بلاسخارت: يجب الاعتراف بانتهاكات حقوق الانسان التي يتعرض لها العراقيون

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