2020/03/03 | 18:31 - المصدر: قناة التغيير
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الصناعات الغذائية العراقية حبيسة الضرائب والتنافس الشديد مع المنتجات المستوردة في الاسعار من جهة،وفي اسلوب التصنيع من جهة الأخرى، المزيد في سياق التقرير التالي.تقرير: محمد فراس#العراق
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسباب ضعف الصناعة الغذائية في العراق | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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