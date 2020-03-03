أسباب ضعف الصناعة الغذائية في العراق | تقرير

2020/03/03 | 18:31 - المصدر: قناة التغيير

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الصناعات الغذائية العراقية حبيسة الضرائب والتنافس الشديد مع المنتجات المستوردة في الاسعار من جهة،وفي اسلوب التصنيع من جهة الأخرى، المزيد في سياق التقرير التالي.تقرير: محمد فراس#العراق

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