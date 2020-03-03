بلاسخارت: نعتقد ان فترة 15 يوماً لتسمية بديل لمحمد علاوي غير كافية لاحداث توافق سياسي

2020/03/03 | 18:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

رأت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخارت، الثلاثاء، أن فترة 15 يوماً لتسمية رئيس وزراء بد...





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