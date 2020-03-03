بلاسخارت تحذر امام مجلس الامن من ذهاب العراق نحو المجهول وتطرح مشكلتين كبيرتين

2020/03/03 | 18:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

حذرت جينين بلاسخارت ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق من ذهابه نحو المجهول بسبب مشكلتين ، فيما شددت على وجوب محاسبة مرتكبي الانتهاكات ضد المتظاهرين.

يتبع .............

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