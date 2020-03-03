المنافذ الحدودية تقدم مقترحات للحد من انتشار فيروس “كورونا”

2020/03/03 | 18:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد عقدت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً بحضور لجنة الامر الديوانية ورئيس هيأة المنافذ الحدودية، لمناقشة جهود مكافحة فيروس كورونا وذكرت هياة المنافذ الحدودية في بيان تلقته وكالة “العهد نيوز”، أن “الامانة العامة لمجلس الوزراء استضافت لجنة الامر الديواني المرقم (55) الخاصة (بفايروس كورونا) المستجد، حيث عقد اجتماعاً موسعا لمديري الهيئات […]

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