قائممقام عنة لـ”العهد نيوز”: اعادة افتتاح فرع لمصرف الرافدين في القضاء للمرة الاولى بعد تحريرها

2020/03/03 | 18:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار اعلن قائممقام قضاء عنه بمحافظة الانبار سعيد العاني اليوم ،اليوم الثلاثاء، عن موافقة محافظ البنك المركزي العراقي على افتتاح مبنى لمصرف الرافدين في قضاء الرطبة غربي الانبار للمرة الاولى منذ نحو خمسية اعوام .وقال العاني في تصريح لـ” العهد نيوز”، ان ” قضاء عنه غربي الانبار، شهد احتفالية بمشاركة عدد من […]

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