مجلس الامن الدولي يعقد جلسته لمناقشة الاوضاع في العراق

2020/03/03 | 18:45 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المتوقع ان يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع في العراق اليوم الثلاثاء، وذكر الموقع الالكتروني التابع للامم المتحدة في تصريح صحفي مقتضب ان الممثلة الخاصة للأمين العام […]

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