2020/03/03 | 18:46 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنافذ تقترح إعطاء سقف زمني للوافدين العراقيين القادمين من ايران هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/03 | 18:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ تقترح إعطاء سقف زمني للوافدين العراقيين القادمين من ايران) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ تقترح إعطاء سقف زمني للوافدين العراقيين القادمين من ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).