العراق يفكك خلية من فلول

2020/03/03 | 18:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الثلاثاء، تفكيك خلية لبقايا "داعش" الإرهابية وإلقاء القبض على 5 أشخاص، بالإضافة إلى "الأمير العسكري لولاية ص...

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