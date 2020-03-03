2020/03/03 | 18:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإعدام شنقاً حتى الموت لداعشي قام بإغتصاب فتاة أيزيدية المؤبّد لمدير رافدين الخالدية وموظفين شاركوا في إختلاس رواتب المتقاعدين بغداد – علي البدراوي أصدرت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في رئاسة استئناف بغداد/ الرصافة حكماً بالسجن المؤبد بحق ثلاثة موظفين، وخمسة عشر عاماً لستة موظفين آخرين يعملون في مصرف الرافدين /فرع الخالدية وفرع العابد جراء […]

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