2020/03/03 | 18:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة إقليم كردستان يستقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية بحث التنسيق لتوثيق جرائم داعش والوفد الدولي يشيد بتعزيز ثقافة التعايش اربيل – فريد حسن استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، وفداً من الأمم المتحدة تألف من مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية أداما ديانغ، ورئيس فريق […]

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