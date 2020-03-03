2020/03/03 | 18:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس فاشل وحكم بلاده ثلاثة عقود – عبد الستار رمضان قبل ايام توفي رئيس أسبق لأكبر دولة عربية حكم بلاده نحو 30 سنة ولم يغادر كرسي الرئاسة الا بعد خلعه، أجمع العديد من اركان حكمه في تصريحات لهم انه اخفق في ملفات عديدة مثل التعليم والصحة ومكافحة الفساد، وتعرض التعليم الى التخريب وافتقر الى استراتيجية […]

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