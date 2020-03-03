العراقي: الاعتداء ضد حسين رحم لن يمر مهما كان الفاعل

2020/03/03 | 19:34 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

هدد صالح العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، بان الاعتداء على الناشط حسين رحم "لن يمر".

وقال العراقي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به وتابعته "الغد برس" إنه "سلامتك..



وتبت تلك اليد التي اعتدت عليك..



والاعتداء ضدك لن يمر مهما كان الفاعل".

وكان رحم قد تعرض عصر اليوم، الى اعتداء بالسكاكين في ساحة التحرير وسط بغداد، ونقل على اثره الى المستشفى.

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