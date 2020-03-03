برهم صالح ورائد فهمي وعبدالحسين الموسوي يناقشون أهمية تعزيز الحراك السياسي للخروج من الأزمة الحالية

2020/03/03 | 19:34 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

ناقش رئيس الجمهورية، برهم صالح، و سكرتير الحزب الشيوعي، رائد فهمي، والأمين العام لحزب الفضيلة الاسلامي عبد الحسين الموسوي، اليوم الثلاثاء، أهمية تعزيز الحراك السياسي للخروج من الأزمة الحالية

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان تلقته "الغد برس"، ان "برهم صالح، استقبل ضمن مشاوراته ولقاءاته مع قادة الكتل والأحزاب السياسية، اليوم الثلاثاء 3-3-2020 ببغداد، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، والأمين العام لحزب الفضيلة الاسلامي عبد الحسين الموسوي".

واضاف "وجرى، خلال اللقاء، بحث الجهود والمساعي المبذولة من أجل ترشيح رئيس مجلس وزراء يحظى بالقبول من الشعب العراقي ضمن التوقيتات والسياقات الدستورية، والتأكيد على ضرورة تشكيل حكومة مؤقتة تعمل على تلبية استحقاق الإصلاح والتهيئة لانتخابات نزيهة تعبر عن إرادة العراقيين وتطلعاتهم في حياة حرة وكريمة".

وتابع "كما تمت مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، وأهمية تعزيز الحراك السياسي للخروج من الأزمة الحالية من خلال توحيد الصفوف وتغليب المصلحة الوطنية العليا للبلاد".

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