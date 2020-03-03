صالح يبحث مع فهمي والموسوي جهود ترشيح رئيس وزراء

2020/03/03 | 19:34 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادبحث رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الثلاثاء، مع سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، والأمين العام لحزب الفضيلة الاسلامي عبد الحسين الموسوي أهمية تعزيز الحراك السياسي للخروج من الأزمة الحالية.وذكر بيان لمكتب رئيس الجمهورية تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان الاخير "بحث خلال استقباله سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، والأمين العام لحزب الفضيلة الاسلامي عبد الحسين الموسوي، ضمن مشاوراته ولقاءاته مع قادة الكتل والأحزاب السياسية الجهود والمساعي المبذولة من أجل ترشيح رئيس مجلس وزراء يحظى بالقبول من الشعب العراقي ضمن التوقيتات والسياقات الدستورية".وأضاف انه "تم التأكيد على ضرورة تشكيل حكومة مؤقتة تعمل على تلبية استحقاق الإصلاح والتهيئة لانتخابات نزيهة تعبر عن إرادة العراقيين وتطلعاتهم في حياة حرة وكريمة".وبين انه "تمت مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، وأهمية تعزيز الحراك السياسي للخروج من الأزمة الحالية من خلال توحيد الصفوف وتغليب المصلحة الوطنية العليا للبلاد".

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