كتلة العصائب تحمل صالح مسؤولية الاخفاق في تسمية رئيس الحكومة

2020/03/03 | 19:36 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمّلت كتلة “صادقون” النيابية برئاسة الامين العام لعصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، يوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية برهم احمد صالح مسؤولية الاخفاق في تسمية رئيس مجلس للوزراء بدل من المستقيل […]

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