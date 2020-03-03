جنايات بابل تصدر حكما غيابيا بالسجن ٧ سنوات بحق محافظ بابل كرار العبادي

2020/03/03 | 19:36 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات بابل، اليوم الثلاثاء، حكماً غيابياً بالسجن ٧ سنوات بحق محافظ بابل كرار العبادي.وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، إن “الهيئة الأولى في محكمة جنايات بابل نظرت […]

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