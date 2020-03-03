العراق: عبد المهدي ينسحب من رئاسة حكومة تصريف الأعمال

2020/03/03 | 19:37 - المصدر: فرانس 24

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أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي الثلاثاء انسحابه من الرئاسة.



وقال مراسل فرانس24 في بغداد إن الرئيس برهم صالح يسمح له الدستور باختيار من ينوب عنه لمدة 15 يوما، على أن يكلف مع انتهائها شخصية سياسية لتشكيل حكومة جديدة.

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