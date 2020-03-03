اقليم كوردستان يعلق جميع نشاطاته الثقافية والفنية بسبب كورونا

2020/03/03 | 19:41 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بهدف الوقاية من فيروس كورونا الجديد (covid-19)، قررت وزارة الثقافة والشباب في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، تعليق نشاطاتها كافة.

وقال المتحدث باسم الوزارة آزاد دارتاش في مؤتمر صحفي، انه بهدف الوقاية من ومواجهة فيروس كورونا الجديد، فان الوزارة التزاما منها بتوصيات وزارة الصحة، قررت تعليق نشاطاتها الثقافية والفنية كافة.

واضاف دارتاش ان قرار الوزارة نافذ لغاية 24 من شهر آذار الجاري في جميع المدن والمديريات التابعة لوزارة الثقافة والشباب.

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