بريطانيا تشيد باعتراف العراق بحقوق المثليين

2020/03/03 | 19:41 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أشادت السفارة البريطانية لدى العراق يوم الثلاثاء باعتراق الحكومة العراقية بحقوق المثليين في البلاد.

وقالت السفارة في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في "تويتر"، "نرحب باعتراف الحكومة العراقية مؤخراً بحق الأفراد في العيش بغض النظر عن ميولهم الجنسية.



عش ودع غيرك يعيش".

وتابعت السفارة بالقول، "ندرك أهمية العمل الذي قامت به عراق كوير للنهوض بحقوق المثليين".

وتعتبر "عراق كوير"، التي تأسست عام 2015، المنظمة الأولى والوحيدة التي تعنى بشكل حصري بالمجتمع المثلي في العراق وإقليم كوردستان.

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