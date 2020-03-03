عبد المهدي امام مجلس الامن الوطني: مسؤولية القائد العام للقوات المسلحة حصرية وغير قابلة للتخويل

2020/03/03 | 19:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، الثلاثاء (03 آذار، 2020) بأن فلاحا قُتِلَ بانفجار عبوة ناسفة في بساتين العبارة شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "فلاحا قُتِلَ بانفجار عبوة ناسفة داخل بستان

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، الثلاثاء، القاء القبض على سارق بعد ساعتين من سرقته سيارة في قضاء خانقين.

وقالت القيادة في بيان، إنه "بعد ورود معلومات عن قيام شخص بسرقة سيارة من احدى ساحات وقوف السيارات في قضاء خانقي

بغداد اليوم - بغداد

أعلن مدير دائرة صحة الكرخ جاسب لطيف الحجامي، الثلاثاء (3 آذار 2020)، احتجاز إيرانيين اثنين قادمين من دولة الهند عبر مطار بغداد الدولي.

وذكرت وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، ان "الخطوط الجوية العراقية وعلى متن الرحلة الم

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