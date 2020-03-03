الصحة توضح حقيقة اصابة طبيبة تابعت حالات بفايروس كورونا بالمرض وعزلها باحدى المستشفيات

2020/03/03 | 19:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

نفى المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، الثلاثاء (03 آذار، 2020) إصابة طبيبة تابعت حالات بفايروس كورونا بالمرض وعزلها بإحدى المستشفيات.

وقال البدير في تصريح وزع على وسائل الاعلام، إن "خبر إصابة طبيبة تابعت حالات بفايروس كورونا بالمرض وعزلها بإحدى المستشفيات، غير صحيح، وعارٍ عن الصحة".

وفي وقت سابق من اليوم، تداولت وسائل اعلام، أنباء عن إصابة طبيبة عراقية بفيروس كورونا، وعزلها بمستشفى غازي الحريري.

قبل ذلك، نفى المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، الأنباء التي تحدثت عن وفاة أحد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد، في العاصمة بغداد.

وقال البدر، في تصريح، وزع على وسائل الإعلام، تلقته (بغداد اليوم)، إن "هناك إشاعة حول وفاة أحد المصابين بفيروس كورونا في صحة الرصافة ببغداد".

وأضاف، أن "هذه الانباء عارية عن الصحة"، مبيناً أن "جميع المصابين في بغداد وعموم المحافظات يتابعون من قبل وزارة الصحة".

بغداد اليوم - ديالى

اضطر عشاق الدوري العراقي الممتاز لكرة الصالات الى متابعة مباراة فريقي شهربان ونفط الوسط التي جرت في القاعة الرياضية المغلقة في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى من وراء الابواب بسبب حظر وجودهم كاجراء وقائي لمنع انتشار فايروس كورونا.

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، أنه قد تم استبعاد خطر تحول فيروس كورونا والإصابة به إلى جائحة تجتاح العالم.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في المؤتمر الصحفي اليومي، إنهم "يعمل

بغداد اليوم-ذي قار

نفذ قطاع الشطرة للرعاية الصحية الأولية، الثلاثاء (03 آذار، 2020) حملة لفحص العمال الايرانيين العاملين بشركة عمراب في قضاء الشطرة، شمالي محافظة ذي قار.

وذكر بيان لإعلام القطاع، أنه "بالتنسيق مع مركزي الفتاحية والقدس الصحي

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