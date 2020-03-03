بالصور.. هكذا تابع اهالي ديالى مباراة كروية بسبب ’’كورونا’’

2020/03/03 | 19:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ديالى

اضطر عشاق الدوري العراقي الممتاز لكرة الصالات الى متابعة مباراة فريقي شهربان ونفط الوسط التي جرت في القاعة الرياضية المغلقة في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى من وراء الابواب بسبب حظر وجودهم كاجراء وقائي لمنع انتشار فايروس كورونا.وقال مدير نادي شهربان الرياضي لطيف التميمي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "المباراة لا قيمة له بدون جمهور"، لافتا الى ان "حظر وجود الجماهير جاء بناءً على توصيات اللجان المختصة لمواجهة فايروس كورونا".

بغداد اليوم-بغداد

نفى المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، الثلاثاء (03 آذار، 2020) إصابة طبيبة تابعت حالات بفايروس كورونا بالمرض وعزلها بإحدى المستشفيات.

وقال البدير في تصريح وزع على وسائل الاعلام، إن "خبر إصابة طبيبة تابعت حالات بفايروس

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، أنه قد تم استبعاد خطر تحول فيروس كورونا والإصابة به إلى جائحة تجتاح العالم.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في المؤتمر الصحفي اليومي، إنهم "يعمل

بغداد اليوم-ذي قار

نفذ قطاع الشطرة للرعاية الصحية الأولية، الثلاثاء (03 آذار، 2020) حملة لفحص العمال الايرانيين العاملين بشركة عمراب في قضاء الشطرة، شمالي محافظة ذي قار.

وذكر بيان لإعلام القطاع، أنه "بالتنسيق مع مركزي الفتاحية والقدس الصحي

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