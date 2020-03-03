بلاسخارت: على الدولة العراقية حماية المتظاهرين وضرورة محاكمة مرتكبي الانتهاكات

2020/03/03 | 19:45 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]اعتبرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، الثلاثاء، الجماعات المسلحة في العراق بانها تمنع استمرار الحياة في البلاد، وذلك خلال جلسة لمجلس الامن الدولي بشأن العراق.

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