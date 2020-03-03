ممثلة الامم المتحدة في العراق تطالب البرلمان الإنتهاء من قانون الإنتخابات بأسرع وقت [موسع]

2020/03/03 | 19:45 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين] أكدت جينين بلاسخارت المبعوثة الأممية إلى، إن هناك مجاميع مسلحة خارج نطاق الدولة العراقية تمنعه من العمل بصورة طبيعية، مطالبة البرلمان بضرورة الانتهاء من قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن.

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