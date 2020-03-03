2020/03/03 | 19:46 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي: صفة القائد العام مسؤولية حصرية غير قابلة للتخويل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي: صفة القائد العام مسؤولية حصرية غير قابلة للتخويل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).