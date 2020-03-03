العراق يحافظ على مركزه في تصنيف “فيبا” الجديد

2020/03/03 | 19:48 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حافظ المنتخب الوطني بكرة السلة على مركزه في التصنيف الجديد للاتحاد الدولي “فيبا” الصادر اليوم الثلاثاء.وخسر المنتخب الوطني في التصفيات الآسيوية أمام لبنان والهند، ليتذيل ترتيب مجموعته.وجاء اسود الرافدين في المركز 79 برصيد 109.9.واحتل المنتخب الوطني المركز 14 على مستوى منتخبات آسيا بعد كل من استراليا وايران ونيوزلندا والصين وكوريا الجنوبية والفلبين والاردن واليابان

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